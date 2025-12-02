Eco-design degli imballaggi: Pilkington Italia vince il premio Ecopack di Conai

Pilkington Italia, parte di NSG Group, si è aggiudicata uno dei cinque premi speciali per l’innovazione circolare nell’ambito del Bando Ecopack 2025, bando per l’eco-design di Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi), grazie a un progetto che rinnova la logistica del vetro automotive e riduce in modo significativo l’impatto ambientale lungo la filiera. Il premio è stato consegnato a Milano, in occasione dell’evento “Economia del Futuro”. Complessivamente, il bando Ecopack 2025 ha selezionato 217 progetti presentati da 121 aziende. Cinque, a livello nazionale, i premi speciali che “individuano le soluzioni più avanzate e capaci di segnare un salto di qualità tangibile nelle pratiche di ecodesign”.

Tra questi c’è quello di Pilkington Italia, che introduce un innovativo sistema per la movimentazione dei vetri, basato sul riutilizzo dei separatori in polietilene (spacer). In precedenza, gli spacer venivano impiegati una sola volta e poi smaltiti, generando consumo di materia prima e rifiuti plastici. Oggi, grazie a un processo virtuoso che prevede recupero, lavaggio a ultrasuoni a basso consumo idrico e reimpiego, ogni separatore può essere utilizzato per oltre 20 spedizioni, riducendo sensibilmente la necessità di nuovi componenti.

L’iniziativa ha permesso di ridurre del 28,5% i pezzi acquistati ogni anno e l’obiettivo di migliorare ulteriormente questa percentuale. Inoltre, i bancali in acciaio per il trasporto dei vetri sono stati ridisegnati per ottimizzare gli spazi, consentendo un incremento del 33% delle unità trasportate per rimorchio. La rimodulazione degli imballaggi ha ridotto quindi il numero dei trasporti necessari, con un impatto sui costi e un sensibile abbattimento di emissioni di CO2. Una soluzione che incarna la filosofia “use, return, repeat”.

Il successo del progetto è frutto del lavoro di un team multifunzionale dello stabilimento di San Salvo. Importante anche il coinvolgimento dei clienti nel processo di recupero dei separatori.

Questo approccio ha reso possibile una trasformazione concreta, in linea con la strategia di sostenibilità dell’azienda, dimostrando come innovazione e collaborazione possano generare valore ambientale ed economico.