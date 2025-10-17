Costante (Fnsi): «Attentato a Ranucci riporta indietro orologio della democrazia». Presidio #noBavaglio davanti alla Rai

«L’attentato a Sigfrido Ranucci riporta indietro di decenni l’orologio della democrazia in Italia. È un attentato non solo al collega di Report, ma alla libertà di informazione, all’articolo 21 della Costituzione, ai basilari principi della convivenza civile e di democrazia». Lo afferma Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi.

«La Federazione nazionale della Stampa – prosegue – chiede che venga fatta chiarezza con rapidità su quanto accaduto. L’attentato a Ranucci mostra un salto di qualità nelle azioni contro il giornalismo».



Fnsi, Usigrai, Stampa Romana hanno organizzato per oggi pomeriggio un presidio davanti alla sede Rai di via Teulada. «Per essere al fianco di Sigfrido Ranucci e per dimostrare che per i giornalisti italiani la libertà di informazione è inviolabile».