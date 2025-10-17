“Stop alla violenza di genere”: presentazione del libro di Giovanni Mancinone alla Vineria Fantini di Vasto

La cultura torna a farsi strumento di sensibilizzazione e impegno civile. Mercoledì 23 ottobre alle ore 18, alla Vineria Fantini di Vasto, in piazza Barbacani 11, la Nuova Libreria presenta “Mostri – Quando non c’è più l’amore” (Rubbettino Editore), il nuovo libro di Giovanni Mancinone.

L’incontro, dal titolo “Stop alla violenza di genere”, vedrà dialogare con l’autore Laura D’Angelo, scrittrice e docente, la professoressa Teresa Maria Di Santo, presidente dell’Associazione Emily Abruzzo e del Premio Letterario Emily – i mille volti della violenza.

Mancinone, che nella terza edizione del Premio Emily si è classificato terzo, affronta nel suo volume dieci storie vere e intense di violenze, omicidi e tradimenti, scandagliando i sentimenti e i meccanismi che si celano dietro la perdita dell’amore e la degenerazione delle relazioni. L’evento, promosso dalla Nuova Libreria in collaborazione con la Vineria Fantini e l’Associazione Emily Abruzzo, rappresenta un’occasione di riflessione profonda su un tema purtroppo sempre attuale: la violenza di genere e le sue conseguenze nelle relazioni affettive.

Un appuntamento da non perdere per chi crede che la parola, la letteratura e il confronto possano diventare strumenti concreti contro ogni forma di violenza.