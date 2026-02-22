Crabinieri: indetto il concorso per l’arruolamento di ufficiali nel ruolo Forestale

È indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 12 (dodici) Tenenti in servizio permanente nel ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri così ripartiti: a) n. 10 (dieci) posti, per i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto; b) n. 2 (due) posti, per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, e appartenenti ai ruoli forestali degli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che, abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a “eccellente”, e che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto.

Partecipa al concorso per Ufficiali del Ruolo Forestale dell’Arma dei Carabinieri: un’opportunità unica per chi vuole trasformare la propria passione in impegno concreto per la sicurezza dell’ambiente.

Consulta il bando e presenta la domanda entro il 17 marzo 2026.

