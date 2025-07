Criticità attuazione Pnrr, riunione in Prefettura per superare lo scoglio della piattaforma ReGiS

Prosegue l’attività di pianificazione delle azioni da adottare per il superamento delle criticità connesse all’attuazione degli interventi PNRR. Nella mattinata odierna, il Prefetto di Isernia, Dott. Giuseppe Montella, ha presieduto un incontro cui hanno preso parte sia i referenti della Ragioneria Territoriale dello Stato, che quelli degli Enti locali titolari delle progettualità.

Le operazioni di monitoraggio hanno riguardato gli esiti delle iniziative assunte per il superamento delle criticità segnalate dai Soggetti Attuatori, con particolare riguardo alle questioni concernenti la rendicontazione e l’alimentazione della piattaforma ReGiS.

Con riferimento alle progettualità oggetto di approfondimento, le criticità sono risultate per lo più superabili in sede locale e si è altresì riscontrato il puntuale aggiornamento dei cronoprogrammi, al fine di garantire il perseguimento dei target legati alle linee di finanziamento oggetto di verifica.