Cultura, la biblioteca comunale di Agnone diventa a pagamento: previste visite guidate

La storica Biblioteca Comunale, custodita nell’affascinante Palazzo San Francesco, nel cuore del centro storico, visitabile a pagamento. Una decisione, quella della giunta Saia, che segna una svolta nella gestione del patrimonio culturale: da pochi giorni, infatti, l’accesso alle Biblioteche riunite ‘Baldassarre Labanca’ e alle mostre allestite nel palazzo richiede il pagamento di un biglietto d’ingresso. Le tariffe, però, sono state pensate per rimanere alla portata di tutti: appena 5 euro per gli adulti e solo 1 euro per i ragazzi fino a 18 anni e per i gruppi superiori alle 10 persone.

Chi varcherà la soglia dello storico palazzo si troverà immerso in un’atmosfera senza tempo, dove i magnifici soffitti lignei del 1700, un unicum mondiale, appena restituiti al loro antico splendore, fanno da cornice a un patrimonio librario di inestimabile valore. La Biblioteca non è infatti una semplice raccolta di libri: rappresenta una delle realtà bibliotecarie più significative del Mezzogiorno, custode di volumi antichi, manoscritti e testimonianze della cultura locale che attraversano i secoli. Al suo interno si può ammirare e apprezzare una riproduzione della famosa tavola Osca il cui originale è conservato al British Museum di Londra.

Ad arricchire ulteriormente l’esperienza dei visitatori, nelle sale del palazzo è allestita una mostra esclusiva del celebre fotografo Francesco Zizola, dal suggestivo titolo “I Custodi del fuoco”. Un’esposizione che crea un affascinante dialogo tra l’arte contemporanea e la tradizione secolare che permea ogni angolo di questo luogo magico. La decisione dell’esecutivo guidato dal sindaco Daniele Saia nasce dalla crescente richiesta di visite guidate registrata negli ultimi anni, segno dell’attrattività che questo polo culturale esercita su un pubblico sempre più vasto. I proventi raccolti saranno interamente reinvestiti in attività culturali, garantendo così un circolo virtuoso che permetterà di mantenere e potenziare i servizi offerti.

L’iniziativa rappresenta anche un importante passo verso la valorizzazione del patrimonio locale in vista dell’inaugurazione del futuro polo culturale di Palazzo Bonanni, attualmente in fase di allestimento, che andrà a completare l’offerta culturale della città. Le tariffe simboliche testimoniano la volontà di rendere questo tesoro culturale accessibile al maggior numero possibile di visitatori. Con soli 5 euro, adulti e famiglie potranno vivere un’esperienza unica, passeggiando tra sale storiche dove il tempo sembra essersi fermato, ammirando opere d’arte e scoprendo storie che affondano le radici nella ricca tradizione agnonese. Per i più giovani e per i gruppi, la tariffa ridotta a 1 euro elimina ogni barriera economica, permettendo anche alle scolaresche e alle associazioni di organizzare visite didattiche e culturali senza gravare sui bilanci delle famiglie.