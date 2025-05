“Da Matti” raddoppia, nuovo ristorante a Vasto: qualità, freschezza e fantasia al giusto prezzo

Dopo l’affermata e brillante esperienza di San Vito Chietino con “Da Matti Street Food“, la giovane e intraprendente imprenditrice Federica Primofiore lancia una nuova attività nel mondo della ristorazione di Vasto e del Vastese.

E’ già pienamente operativo da qualche mese, infatti, il ristorante “Da Matti Restaurant“, nel centro di Vasto, in via Maddalena al civico 91, con delle novità in continua evoluzione e che stanno man mano arrivando, come l’allestimento di un’area verde per poter mangiare comodamente all’aperto anche in vista della bella stagione.

Il pesce la fa sicuramente da protagonista nel menù: antipasti, primi e secondi che variano in ragione della stagione e della disponibilità di materie prime di altissima qualità e freschezza garantita.

L’obiettivo è offrire piatti di qualità, anche ricercati e innovativi, ma ad un prezzo giusto e accessibile per tutte le tasche.

Il ristorante “Da Matti” è aperto a pranzo e cena, ma chi volesse mangiare qualcosa di più veloce, per una pausa pranzo gustosa e sfiziosa, è disponibile anche una vasta scelta di “panini di mare” e di carne gourmet, con la novità anche di freschissimi crudi.

Le immagini dei piatti parlano da sole e stuzzicano l’appetito, non resta che provare di persona il gusto e la qualità del ristorante “Da Matti”.

Per informazioni e prenotazioni 379 1802668 oppure l’indirizzo email damattistreetfood19@gmail.com o ancora le pagine ufficiali sui social.