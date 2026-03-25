Operazione anti droga nel bosco: smantellata una piazza di spaccio, sequestrate anche armi

La Polizia di Stato di L’Aquila ha effettuato un’attività di polizia giudiziaria che ha portato allo smantellamento di una “piazza di spaccio” con relativo accampamento di tende e bivacchi, nascosti in un fitto sottobosco. Gli Agenti delle Volanti…

La Polizia di Stato di L’Aquila ha effettuato un’attività di polizia giudiziaria che ha portato allo smantellamento di una “piazza di spaccio” con relativo accampamento di tende e bivacchi, nascosti in un fitto sottobosco.

Gli Agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, con l’ausilio di due unità cinofile, sono intervenuti a seguito di segnalazioni di privati cittadini circa la presenza di numerosi acquirenti di droga soliti recarsi in prossimità della pineta tra Bagno e Pianola, frazioni aquilane, per l’acquisto di stupefacenti presso giovani di origini nord africane.

Nel corso dell’attività sono state rinvenute e sequestrate, all’interno di una tenda, due pistole, risultate poi essere una scacciacani ed una riproduzione priva di tappo rosso, un bastone animato con lama a doppio filo, un’ascia ed una roncola, un narghilè nonché bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di sostanza stupefacente.

Gli spacciatori, che erano soliti operare travisati, anche grazie alla presenza di un “sistema di vedette” poste a copertura della loro attività illecita, alla vista degli operanti si davano alla fuga approfittando del buio e della perfetta conoscenza del fitto bosco.

Nella mattinata odierna, la Polizia Scientifica ha cristallizzato la zona, al fine di reperire elementi utili all’identificazione dei malviventi e per il prosieguo delle indagini

Al termine dell’intervento di polizia, gli operatori ecologici del Comune di L’Aquila, preventivamente allertati, sono intervenuti per la bonifica dell’area, provvedendo alla rimozione dei bivacchi e a ripristinare la sicurezza nella zona interessata dall’operazione.