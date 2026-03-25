Esce di casa senza dare più notizie, scattano le ricerche: trovato cadavere dai Carabinieri

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato questo pomeriggio verso le 15e50 dai Carabinieri del comando stazione di Bojano per la ricerca di una persona scomparsa dalla frazione Monteverde di Bojano. A dare l'allarme…

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) è stato allertato questo pomeriggio verso le 15e50 dai Carabinieri del comando stazione di Bojano per la ricerca di una persona scomparsa dalla frazione Monteverde di Bojano.

A dare l’allarme ai Carabinieri la moglie dell’uomo che non ne aveva più notizie. I Carabinieri di Bojano, prefigurando un presumibile rischio di evoluzione sanitaria, dovuta a cause ambientali per la persona scomparsa, hanno richiesto, per le vie brevi, l’intervento del Soccorso Alpino e, contestualmente, hanno comunicato la richiesta di intervento alla Centrale NUE 112 e attivato il piano per la ricerca persone scomparse.

La persona è stata poi ritrovata dagli stessi Carabinieri, purtroppo senza vita, verso le 16,45.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Campobasso che poi hanno provveduto, dopo gli accertamenti dovuti da parte delle autorità competenti, alla rimozione della salma.