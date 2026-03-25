Allerta meteo: venti di burrasca e nevicate in arrivo fino quattrocento metri di quota

Il Centro Funzionale d'Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 26028 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0014705-25/03/2026 recante: “DAL POMERIGGIO-SERA DI OGGI, MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE…

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 26028 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0014705-25/03/2026 recante:

“DAL POMERIGGIO-SERA DI OGGI, MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE SI PREVEDONO VENTI DI BURRASCA A PREVALENTE COMPONENTRE NORD-OCCIDENTALE SU LIGURIA, LOMBARDIA, ALTO ADIGE, TRENTINO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, SARDEGNA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, IN ESTENSIONE AD ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, SICILIA E CALABRIA, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA FORTE SPECIE SULLE DUE ISOLE MAGGIORI. MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

DALLA NOTTE DI OGGI, MERCOLEDÌ 25 MARZO 2026, E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE SI PREVEDONO NEVICATE SU EMILIA-ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA SETTENTRIONALE E SUI SETTORI ORIENTALI DI TOSCANA, UMBRIA E LAZIO, GENERALMENTE AL DI SOPRA DEI 400-600 M, CON APPORTI AL SUOLO DA DEBOLI A MODERATI, FINO AD ABBONDANTI A QUOTE SUPERIORI.”

SITUAZIONE: una profonda saccatura, con aria fredda al suo interno, in discesa dal nord-Europa, tende a scalzare il debole promontorio che ancora oggi protegge l’Italia. Dalla sera di oggi, infatti, un peggioramento interesserà il Settentrione, in estensione da domani al resto del Paese, con precipitazioni anche a carattere nevoso che, localmente, arriveranno fino a quote collinari. Venerdì, instabilità persisterà al Meridione e lungo il medio versante Adriatico. La ventilazione, oggi settentrionale al Sud e sud-occidentale al Centro-Nord, sarà in rotazione serale da nordovest, rinforzando da domani su tutto il Territorio. Le temperature, oggi senza variazioni significative, tra domani e venerdì subiranno una generale e sensibile diminuzione su tutto il Paese.

Giovedì 26 marzo 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in marcato calo.

Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali

Mari: molto mossi.