Scialpinista infortunato al Gran Sasso: recuperato in elicottero dal Soccorso alpino (IL VIDEO)

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo nei pressi del Rifugio Duca degli Abruzzi, sul massiccio del Gran Sasso, per soccorrere uno scialpinista di 54 anni, originario dell’Aquila.

L’uomo, impegnato nella discesa di un canalone in prossimità del rifugio, è caduto riportando una sospetta frattura a un arto inferiore, trauma che gli ha impedito di proseguire in autonomia.

Attivato immediatamente l’elisoccorso decollato dall’Aquila, che ha raggiunto il luogo dell’incidente. Il recupero è stato effettuato mediante verricello: il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria del 118 sono stati calati sul posto, hanno provveduto alla stabilizzazione dell’infortunato e al successivo imbarco a bordo dell’elicottero.

Il paziente è stato quindi trasportato all’ospedale dell’Aquila per gli accertamenti e le cure del caso.