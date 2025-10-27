Danneggiamento ed ingresso abusivo nel fondo altrui, denunciati una 82enne e un 51enne

I Carabinieri della locale Stazione Scalo di Pescara a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica una 82enne da Avellino e un 51enne del luogo, per danneggiamento ed ingresso abusivo nel fondo altrui. Lo scorso marzo, i predetti dopo aver divelto un lucchetto del cancello d’ingresso si erano introdotti in un terreno, in località Colli.

