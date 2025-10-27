Chiesa: monsignor Palumbo apre l’anno accademico del Pontificio seminario regionale

Mercoledì scorso si è tenuta presso il pontificio seminario regionale “San Pio X” di Chieti la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2025/2026. Gli studenti dei vari anni si sono riuniti in cappella per la solenne celebrazione presieduta da monsignor Claudio Palumbo, vescovo di Termoli-Larino, già vescovo di Trivento, e moderatore dell’istituto PIANUM-ITAM.

Dopo la celebrazione, la prolusione a cura di P. Dario Vitali dal tema “Il lascito teologico-spirituale di Papa Francesco in rapporto alla sinodalità”.

Alla fine della prolusione di monsignor Claudio Palumbo con la quale il vescovo ha dichiarato aperto il nuovo anno accademico 2025/2026