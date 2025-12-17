Danni da cervo, agricoltori esasperati: i sindaci approntano una petizione da inviare in Regione

In Abruzzo e nella provincia dell’Aquila in particolare, i danni all’agricoltura ormai per il 60 per cento sono provocati dal cervo, come anche gli incidenti stradali che sono in aumento. Nella regione Abruzzo, relativamente alla popolazione di cervo, ci sono densità tra le più alte d’Italia ed ad oggi nessuna notizia si ha sui provvedimenti che si andranno ad adottare.

«La situazione non è più sostenibile ed è opportuno che la Regione intervenga con le misure necessarie per avviare la gestione della specie. – spiega Carmine Presutti, sindaco di Vittorito (AQ) – Gli agricoltori, in particolare quelli della valle Peligna e Subequana sono esasperati, ormai i danni alle colture agricole per il 60 per cento sono provocati dal cervo».

Al centro in foto il sindaco di Vittorito, Carmine Presutti

Per discutere delle criticità del territorio, presso la sala consiliare del comune di Vittorito, il 19 dicembre alle ore 18, è indetta una riunione. Sono invitati tutti i sindaci della valle Peligna, della valle Subequana e le aziende agricole. «Si discuterà di una petizione da inviare agli enti preposti affinché adottino tutte le misure necessarie per risolvere il problema», chiude il primo cittadino.