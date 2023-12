I Vigili del Fuoco di Isernia hanno messo in sicurezza il tetto del campanile dell’abbazia di Castel San Vincenzo. Intervento resosi necessario a causa delle condizioni meteo avverse dei giorni scorsi. I Vigili, con l’autoscala in dotazione di 37 metri, sono riusciti ad arrivare in sommità al campanile ed eseguire in sicurezza l’intervento.

