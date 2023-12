Prolungamento della caccia al cinghiale nelle zone precedentemente interdette per la presenza dei piccoli di orso

La Giunta regionale d’Abruzzo, su proposta del vice presidente e assessore alla caccia, Emanuele Imprudente, ha concesso il prolungamento della caccia al cinghiale (sus scofa), nel mese di gennaio, per l’area della provincia dell’Aquila precedentemente interdetta alla caccia per via della presenza in zona dei piccoli dell’orsa Amarena, attraverso una modifica al calendario venatorio per la stagione 2023-2024.

