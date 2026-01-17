Delli Quadri (Cisl):“Contratti a tempo indeterminato, unica soluzione per non far morire l’ospedale”

Per dare risposte certe ai cittadini e garantire un futuro alla struttura sanitaria servono bandi ad hoc con contratti a tempo indeterminato. È questa, secondo la Cisl Fp Abruzzo Molise, l’unica strada possibile per mettere in sicurezza il presidio ospedaliero. A sostenerlo è il segretario generale aggiunto del sindacato, Bruno Delli Quadri, che rivolge un appello all’Asrem affinché si proceda con concorsi specifici per l’ospedale Caracciolo.

“L’ultimo avviso a tempo indeterminato risale a circa quattro anni fa – sottolinea – ed è ormai indispensabile intervenire”. Delli Quadri richiama inoltre l’attenzione sulle criticità del servizio di emergenza: nel mese di gennaio, le ambulanze del 118 hanno operato senza medico a bordo in circa il 30% dei turni diurni, una situazione che si aggiunge alla mancata presenza del medico anche nelle ore notturne. “In questo modo – conclude – non si garantisce un servizio adeguato al territorio e non si costruisce alcuna prospettiva per il futuro”.