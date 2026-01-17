Passaggio ad Anas del viadotto Sente, il consigliere Moro: «Tutto fermo, non ci sono soldi»

Il passaggio ad Anas della provinciale 86 e del ponte sul Sente, che collega l’Abruzzo al Molise tra Castiglione Messer Marino e Belmonte del Sannio, è fermo, bloccato sul tavolo della presidente del Consiglio dei Ministri, Meloni, semplicemente perché non ci sono i soldi. Lo ha spiegato il consigliere provinciale di Chieti delegato alla viabilità, Carlo Moro, sere fa, nel corso di un incontro tra sindaci a Schiavi di Abruzzo.

