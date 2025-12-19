  • News

    • Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti: un arresto e quattro denunce, ritirate patenti per alcol

    Pubblicato il

    Con l’approssimarsi delle festività natalizie, il Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso ha predisposto dei mirati servizi di controllo straordinario del territorio, concordati con la Prefettura di Campobasso e rinforzati da una Squadra di Intervento Operativo, appartenente alla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, di stanza a Palermo.

    Il servizio in argomento, è stato eseguito su tutta la giurisdizione di questa Compagnia nei giorni 16
    e 18 dicembre, con l’obiettivo di garantire, soprattutto nelle ore serali, un presidio sul territorio, al
    fine di prevenire fenomeni di illegalità e controllare persone e mezzi, tenendo conto del prevedibile
    aumento del flusso turistico sia nei piccoli centri della giurisdizione che presso le località di maggiore
    interesse turistico.

    L’Arma di questa Compagnia ha pertanto intensificato i controlli e i pattugliamenti, con una presenza
    capillare e ben visibile, al fine di innalzare la percezione di sicurezza nella comunità.
    Nel corso dei servizi, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno:
    tratto in arresto un soggetto in esecuzione di ordinanza di espiazione pena ad anni 4 e mesi 6 di
    reclusione;
    denunciato/segnalato 4 persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti;
    eseguite n. 4 perquisizioni personali/domiciliari;
    sottoposto a sequestro gr. 27 complessivi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marjuana;
    controllato n. 2 soggetti sottoposti a misure cautelari domiciliari;
    identificato n. 96 soggetti, di cui 27 extracomunitari;
    controllato n. 83 autovetture;
    sottoposto a controlli del tasso alcolemico n. 3 conducenti di autovetture;
    ritirata n. 1 patente di guida;
    elevate n. 4 contravvenzioni al C.d.S. e contestate sanzioni per complessivi € 456;
    controllati n. 4 esercizi commerciali e contestate sanzioni amministrative per complessivi € 2.000:
    impiegato n. 33 militari e n. 14 automezzi.

    Il Comando Compagnia di Campobasso partecipa che il servizio di controllo straordinario rappresenta
    un’azione concreta e visibile dell’impegno dell’Arma sul territorio e che gli stessi proseguiranno per
    tutta la durata delle festività natalizie, con l’obiettivo di garantire tranquillità, ordine e sicurezza ai
    residenti e ai turisti che affolleranno le località della provincia.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento