Polizia e solidarietà: gli agenti incontrano i ragazzi di due comunità di Campobasso

In un clima di festa e solidarietà, una rappresentanza della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera”, insieme agli Allievi vice ispettori del 19° corso di formazione, ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi di due comunità di Campobasso, portando un messaggio di vicinanza e attenzione.

La Polizia di Stato ha incontrato dapprima i piccoli coinvolti nel progetto “Scuolette”, patrocinato dalla Caritas diocesana, e successivamente i giovani ospiti della casa famiglia “Sant’Annibale di Francia”. A ciascun bambino è stato donato un regalo da mettere sotto l’albero, frutto di una rete di solidarietà promossa dal personale del quadro permanente della Scuola e dai frequentatori del corso di vice ispettori.

Un gesto voluto fortemente anche dal Direttore Dante Panatta quale piccolo atto che racchiude un grande significato: testimoniare la presenza e l’affetto dell’Istituzione verso chi vive momenti di difficoltà o fragilità.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo del percorso formativo degli Allievi che, accanto alla preparazione professionale, coltivano valori fondamentali come solidarietà, empatia e servizio alla comunità, attraverso i quali la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno al fianco dei più giovani, nel segno del proprio motto ESSERCI SEMPRE, confermando che protezione, cura e vicinanza non si esprimono solo nell’azione quotidiana, ma anche attraverso gesti concreti di attenzione e condivisione.