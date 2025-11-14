Dipendenze patologiche: prevenzione, informazione e sensibilizzazione dalla Asl

Anche la Asl Lanciano Vasto Chieti partecipa alla “Giornata Regionale sulle Dipendenze Patologiche”, istituita dall’Osservatorio sulle Dipendenze della Regione Abruzzo. Nella giornata di lunedì 17 novembre sono molteplici le iniziative promosse dai Servizi per la Dipendenza, che provvederà ad allestire info – point dedicati di Health Literacy – Prevenzione, informazione e sensibilizzazione della popolazione generale nelle sedi di:

Chieti, atrio ingresso principale Ospedale “SS. Annunziata”, dalle ore 9 alle ore 13

Vasto zona antistante ingresso Ospedale “”San Pio”, dalle ore 9 alle ore 13

Lanciano spazio antistante Ospedale “Renzetti”, dalle ore 9 alle ore 13

Contemporaneamente, nei Ser.D. di Lanciano, Vasto e di Chieti si svolgeranno open day dal titolo “Hai mai sentito parlare del Ser.D? Forse sì, ma non come pensi – Stigma? No, grazie”.

Il Servizio per le Dipendenze (Ser.D) rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone con problematiche legate all’uso di sostanze, alle dipendenze comportamentali e al disagio correlato.

Tuttavia, nella percezione collettiva il Ser.D è spesso associato a stereotipi e pregiudizi che ne limitano la reale funzione sociale.

In occasione della giornata regionale dedicata alle dipendenze la UOC Servizi per le Dipendenze “si apre” alla comunità, favorendo la conoscenza e il dialogo per abbattere lo stigma e promuovere una cultura dell’ascolto, dell’inclusione e della prevenzione.

Molteplici le finalità delle iniziative in programma: promuovere una visione realistica e positiva del Ser.D come servizio di salute pubblica aperto a tutti; favorire la partecipazione della cittadinanza e delle nuove generazioni a momenti di informazione e confronto; creare alleanze territoriali; incentivare una cultura della prevenzione e del benessere psico-sociale.

“L’invito è aperto a tutti – ricorda Mariella Castrovilli, Direttore f.f. del Servizio Dipendenze della Asl – per vivere una giornata senza filtri, per scoprire cosa facciamo davvero, conoscere chi lavora nei Ser.D e capire che parlare di dipendenze significa parlare di persone, esperienze e scelte. Il nostro non è solo il luogo di “chi ha problemi”, ma uno spazio di dialogo, supporto e prevenzione, dove si può parlare liberamente di benessere, scelte e difficoltà, senza giudizi”.