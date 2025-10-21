Disperso nei boschi, 27enne rintracciato dal Soccorso alpino e recuperato in elicottero

Nel primo pomeriggio di oggi, su attivazione della Prefettura di Pescara, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Abruzzo è stato impegnato nelle operazioni di ricerca di un uomo di 27 anni, originario di Popoli, di cui si erano perse le tracce in precedenza.

Le squadre di terra del CNSAS, avviate intorno alle ore 14:30, hanno battuto diverse aree boscose del territorio fino al ritrovamento del giovane, avvenuto intorno alle 16:30 in un canalone.

Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118 di Pescara, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e l’equipe sanitaria. Il ragazzo, trovato in buone condizioni generali, è stato stabilizzato e successivamente verricellato a bordo dell’elicottero per il trasporto all’ospedale di Pescara per le cure del caso.

Alle operazioni hanno preso parte le squadre di terra del CNSAS Abruzzo in collaborazione con le forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura di Pescara.