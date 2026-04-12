Dissesto, Giovani Democratici: esenzione dei tributi nelle zone dell’Alto Vastese rimaste isolate

Il segretario regionale dei Giovani Democratici, Saverio Gileno, interviene sui gravi danni causati dai fenomeni meteorologici che hanno colpito l’Abruzzo nei primi giorni di aprile, chiedendo misure urgenti di sostegno per cittadini e imprese. «In queste ore –…

Il segretario regionale dei Giovani Democratici, Saverio Gileno, interviene sui gravi danni causati dai fenomeni meteorologici che hanno colpito l’Abruzzo nei primi giorni di aprile, chiedendo misure urgenti di sostegno per cittadini e imprese.

«In queste ore – dichiara Gileno – interi territori stanno facendo i conti con conseguenze pesanti, sia sul piano economico che sociale. È necessario che le istituzioni intervengano con rapidità e concretezza: i 15 milioni stanziati dal Governo per l’Abruzzo sono un primo segnale, ma la cifra complessiva necessaria sarà ben più alta».

Il segretario dei Giovani Democratici rivolge quindi un appello diretto alla Regione Abruzzo e all’esecutivo nazionale affinché vengano adottati provvedimenti immediati di alleggerimento fiscale: «Chiediamo la sospensione e, ove possibile, l’esenzione di alcuni tributi, a partire dal bollo automobilistico di competenza regionale, fino alla tassazione nazionale per cittadini e attività economiche che hanno subito danni nelle zone colpite dal dissesto, da censire attraverso la Protezione civile. Si tratta di un segnale minimo, ma indispensabile per dare respiro alle comunità ferite».

«Non possiamo lasciare sole famiglie e imprese in una fase così delicata – conclude Gileno – serve un’assunzione di responsabilità chiara da parte di tutti i livelli istituzionali, con interventi straordinari che accompagnino i territori verso una reale ripresa».