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lunedì 13 Aprile 2026
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Frana in contrada Macchia di Capracotta, la terra si muove ancora: abitazioni dichiarate inagibili

Ancora momenti difficili in Alto Molise. Nelle ultime ore, la frana lungo la SP 87 “Montesangrina”, in contrada Macchia a Capracotta, ha continuato il suo scivolamento, aggravando il rischio per le abitazioni presenti nell’area, dichiarate inagibili. Il Presidente…

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Ancora momenti difficili in Alto Molise. Nelle ultime ore, la frana lungo la SP 87 “Montesangrina”, in contrada Macchia a Capracotta, ha continuato il suo scivolamento, aggravando il rischio per le abitazioni presenti nell’area, dichiarate inagibili.

Il Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, si è recato nuovamente sul posto insieme al sindaco di Capracotta, Candido Paglione, al sindaco di Pescopennataro, Pompilio Sciulli, e al dirigente del settore tecnico dell’Ente di via Berta, Luca Cifelli.

I rappresentanti istituzionali hanno espresso vicinanza alle famiglie coinvolte e hanno fatto il punto sulle criticità insieme ai tecnici. Il sindaco Pompilio Sciulli ha inoltre manifestato la disponibilità a mettere a disposizione i locali comunali per offrire aiuto ai residenti della zona, proprietari di numerosi mezzi agricoli che andranno spostati. La SP 87 resta al momento transitabile, ma la frana è costantemente monitorata.

Nel frattempo, un nuovo smottamento si è verificato lungo la SP 84, nel tratto compreso tra Castel del Giudice e Pescopennataro: anche in questo caso la strada risulta percorribile. Sulla SP 71, in direzione Castelverrino, è stato invece effettuato un intervento di sistemazione e la viabilità è stata completamente ripristinata.

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