Distesso idrogeologico, il ministro Musumeci nomina Marsilio commissario per la ricostruzione

Marsilio nominato Commissario per la Ricostruzione a Chieti e Bucchianico dal ministro Musumeci. La nomina sarà attiva tra pochi giorni, non appena il decreto ministeriale sarà redatto e registrato.

«Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci mi ha autorizzato a comunicare ufficialmente di avermi chiesto la disponibilità di esercitare il ruolo di Commissario, come prevede la legge da poco approvata, per la ricostruzione a Chieti e Bucchianico, con i quartieri colpiti dal distesso idrogeologico».



Lo ha reso noto il presidente Marco Marsilio al termine della riunione della Commissione Protezione Civile con il ministro Nello Musumeci e le amministrazioni regionali che si è tenuta questa mattina presso la sede operativa del Dipartimento Protezione civile nazionale in via Vitorchiano a Roma.



«Naturalmente ho dato la mia piena disponibilità, si tratta ora di attendere i tempi tecnici, una settimana circa per la redazione del decreto e la sua registrazione, e poi entreremo in carica, pronti a farci carico delle responsabilità che derivano da questo incarico per spendere presto e bene i soldi che sono stati stanziati per la ricostruzione e per affrontare tutte le problematiche che emergeranno».