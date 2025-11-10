Medicina e Scienze dell’Invecchiamento: master di II livello in Nutrizione Clinica e Funzionale, aperte le iscrizioni

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Master di II livello in Nutrizione Clinica e Funzionale proposto dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento.

Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione del Master universitario di II livello in Nutrizione Clinica e Funzionale (Ma.N.Cli.F.), promosso dal Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento (DMSI) dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti–Pescara (UdA).

Il Master rappresenta un percorso di alta formazione specialistica destinato a professionisti sanitari — medici, biologi, farmacisti e laureati in Scienze dell’Alimentazione — interessati ad approfondire le competenze teoriche e pratiche nell’ambito della nutrizione clinica e funzionale, con un approccio innovativo e multidisciplinare.

Il programma formativo, della durata di 12 mesi e con un carico didattico di 60 crediti formativi universitari (CFU), copre un ampio spettro di conoscenze che spaziano dalle basi scientifiche, come la

biochimica nutrizionale e la fisiologia digestiva, fino alla valutazione nutrizionale e alla gestione dietetica in condizioni cliniche specifiche. Particolare attenzione è rivolta all’approccio funzionale alla nutrizione, che considera le interazioni tra dieta, stile di vita, genetica e salute, promuovendo una visione integrata e personalizzata del benessere.

Tra i principali moduli didattici figurano la legislazione e sicurezza alimentare, i novel food, la fisiologia della nutrizione, la nutrigenomica e nutrigenetica, la pianificazione e gestione della dieta, la nutrizione umana e clinica applicata, la bioimpedenziometria, i nutraceutici, l’alimentazione nell’attività sportiva, i regimi alimentari speciali e la consultazione con il paziente. Il percorso prevede inoltre moduli dedicati alla comunicazione efficace, alla ricerca scientifica in ambito nutrizionale e alla sicurezza alimentare.

La formazione è arricchita da laboratori pratici, tirocini clinici e attività di networking con aziende del settore, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa completa e orientata alla pratica professionale.

La struttura del Master è stata progettata per favorire la partecipazione di professionisti in attività, grazie alla possibilità di seguire le lezioni in modalità blended o completamente online. Il corpo docente, composto da esperti dell’Università “G. d’Annunzio” e di altre università nazionali, garantisce un elevato livello scientifico e un approccio interdisciplinare.

Il Consiglio del corso di Master è composto dalla Prof.ssa Ester Vitacolonna (coordinatrice), dal Prof. Mirko Pesce, dalla Prof.ssa Sara Franceschelli, dal Prof. Nicolantonio D’Orazio e dalla Prof.ssa Maria Teresa Guagnano.

La seconda edizione del Master in Nutrizione Clinica e Funzionale si conferma un’iniziativa formativa di eccellenza dell’Università “G. d’Annunzio”, volta a formare professionisti altamente qualificati nella promozione della salute e del benessere attraverso un approccio scientifico, integrato e personalizzato alla nutrizione, in linea con le più recenti evoluzioni della ricerca biomedica e della pratica clinica.