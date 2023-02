Disturbo dello spettro autistico, dal Governo fondi alla Regione Abruzzo per formazione e inclusione lavorativa

Nell’ambito delle iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico, la Giunta regionale, presieduta dal presidente, Marco Marsilio, su proposta dell’assessore con delega al Sociale, Pietro Quaresimale (in foto, ndr), alla luce dell’assegnazione alla Regione Abruzzo di 2 milioni 160mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha approvato una programmazione degli interventi che interessano tutto il territorio regionale. L’obiettivo è quello di assicurare «opportuni interventi alle persone con disturbo dello spettro autistico nelle diverse fasce d’età in stretta collaborazione con gli enti del terzo settore che vantano esperienza e competenza in materia».

Si tratta di una programmazione elaborata sulla base di una ricognizione dei bisogni condotta con gli Enti locali e le organizzazioni di rappresentanza delle famiglie dei disabili con DSA. Nello specifico, 1 milione 260mila euro saranno destinati ai percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher, mentre 900mila euro saranno destinati ai progetti sperimentali volti alla formazione ed all’inclusione lavorativa.