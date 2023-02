Gestione e promozione del sistema montano: on line il master dell’Uncem

Sono state prorogate al 10 marzo le iscrizioni alla seconda edizione del master executive in “Gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne”, finalizzato ad ottenere la qualifica di “manager dei sistemi territoriali”, attivato dalla School of Management, in partnership con l’Uncem. Il master executive si rivolge a tecnici, funzionari e dirigenti di enti locali – ma anche di aziende con sedi o filiali collocate in sistemi montani o micro insulari – oltre a diplomati, laureandi, neolaureati e professionisti interessati ad una preparazione specifica per operare quali manager dei sistemi territoriali ad ampio raggio, dal settore pubblico al settore privato ed il settore associativo e consortile, nella prospettiva di «implementare, potenziare e gestire le strategie per la vivibilità e l’attrattività del sistema montano e delle aree interne, svolgendo un ruolo di attori dello sviluppo sostenibile».

Una interessante opportunità, dunque, per le professionalità, anche giovani ed emergenti, delle zone interne quali l’Alto Molise appunto, considerati anche i vari progetti in essere legati al Pnrr e alla stessa Strategia nazionale per le aree interne. Il master si terrà interamente online, tramite la piattaforma Webex, e prevede una durata complessiva di 120 ore, di cui 89 ore di lezione, 9 ore di conferenze tematiche e 22 ore di project work. Si articola su undici moduli, integrati da due conferenze tematiche di approfondimento. Nello specifico, i moduli sono i seguenti: sistemi socioeconomici territoriali e modelli di sviluppo; data management; geologia montana e tutela d’ambiente; sociologia e storia economica del territorio montano; reti, infrastrutture e mobilità; la pianificazione del territorio montano: rigenerazione, innovazione, sostenibilità; imprenditorialità, cooperazione, incubazione, accelerazione d’impresa; fund raising e membership; gestione turistica della destinazione; marketing turistico e promozione del territorio; turismo montano e sostenibilità.

Il presidente nazionale di UNCEM, Marco Bussone

Come è evidente tutte tematiche di stringente attualità nelle realtà socio economiche dell’Alto Molise. Il master executive avrà inizio a marzo e terminerà a settembre. Le lezioni, a cadenza quindicinale, si svolgeranno indicativamente nelle giornate di: giovedì (orario 18-21), venerdì (orario 18-21) e sabato mattina (orario 9-12) interamente online. Le lezioni saranno tenute da docenti dell’Università degli Studi di Torino e dell’Università della Valle D’Aosta e da esperti di elevato profilo professionale, competenza ed esperienza. Al termine del corso verrà rilasciato dalla SAA School of Management il certificato di master executive in in “Gestione e promozione del sistema montano e delle aree interne”. La scadenza per le iscrizioni è ormai imminente, fissata al dieci marzo prossimo.

Primo da sinistra Roberto Colombero a Capracotta nei mesi scorsi

«Il lockdown ha dimostrato come le nostre montagne e le aree interne del nostro paese possano rappresentare un approdo naturale e sicuro non solo nelle scelte turistiche, ma anche nell’orizzonte biografico di ciascuno di noi» affermano Marco Bussone e Roberto Colombero, rispettivamente Presidente nazionale di UNCEM e Presidente di UNCEM Piemonte, solo nei mesi scorsi ospiti a Capracotta nell’ambito della rassegna “MontagnAperta”. «L’idea di offrire una proposta di questo tipo – chiudono i due esperti – si genera dalla importante domanda di competenze che i territori e le istituzioni avanzano, anche alla luce delle nuove progettualità necessarie per accedere ai fondi del Pnrr».

INFO:

Web: http://www.formazione.corep.it/sistema-territoriale

E-mail: iscrizioni@corep.it

Tel. 011/63.99.254