Documenti di viaggio contraffatti, autotrasportatore straniero denunciato dalla Stradale

Nel corso di un’attività di controllo svolta dalla Polizia Stradale in collaborazione con la Direzione territoriale del Sud che coordina il personale della Motorizzazione Civile di Bari e di Campobasso presso l’area di servizio Trigno Est dell’autostrada A14, nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia, gli agenti hanno riscontrato una grave irregolarità documentale a carico di un autotrasportatore straniero.

Il controllo effettuato dagli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Campobasso ha riguardato un complesso veicolare immatricolato in Serbia, per il quale è stata esibita un’autorizzazione bilaterale di viaggio apparentemente rilasciata dall’autorità serba a favore di una società di trasporto internazionale.

A seguito di accurati accertamenti, il documento è risultato contraffatto, presentando evidenti difformità nei grafismi di stampa e nei dispositivi di sicurezza anticontraffazione rispetto agli originali ufficiali previsti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I poliziotti hanno proceduto al sequestro del documento falso e denunciato il conducente all’Autorità Giudiziaria per il reato di uso di atto falso, ai sensi dell’articolo 489 del Codice Penale che prevede la pena della reclusione da uno a sei anni.

L’operazione rientra nelle attività di controllo volte a garantire la sicurezza stradale e la regolarità nel trasporto internazionale di merci, con particolare attenzione al contrasto della documentazione fraudolenta.