Contromano, trancia le tubature del gas e danneggia due auto in sosta: minore alla guida denunciato dai Carabinieri

Una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Isernia, percorrendo via Ponzio, si è ritrovata dinanzi una autovettura che proveniva contromano. Il conducente alla vista della macchina dei carabinieri, al fine di evitare il controllo, ha imboccato contromano via Giacomo Matteotti, percorrendo per un tratto il marciapiede, tranciando di netto una conduttura del metano e danneggiando due autovetture in sosta per poi proseguire la marcia su via Kennedy e imboccare via Dei Giardini, dove danneggiava un furgone prima di abbandonare il veicolo.

I militari dell’Arma hanno quindi immediatamente bloccato il conducente che cercava di allontanarsi a piedi. Con sorpresa, alla guida del veicolo un 15nne residente ad Isernia, ovviamente sprovvisto di patente. I militari hanno immediatamente provveduto ad informare i genitori, attendendone l’arrivo. Al minore è stato contestato l’art. 116 del codice della strada per guida senza patente, che prevede il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, oltre a una sanzione.

Contestualmente al fine di mettere in sicurezza l’area è stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente provveduto a bloccare la fuga di gas, prevenendo il rischio di possibili esplosioni, ed hanno allertato la ditta erogatrice del gas per la riparazione della tubazione danneggiata. Quanto accaduto richiama ancora una volta l’attenzione sui temi della sicurezza stradale, soprattutto nel mondo giovanile che troppo spesso con leggerezza ed incoscienza mettono in atto comportamenti pericolosi per se e per gli altri utenti della strada.