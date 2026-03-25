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mercoledì 25 Marzo 2026
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Dodici corse straordinarie, treni di scorta e servizi integrativi per garantire collegamenti ad “Arrostiland 2026”

In occasione della manifestazione “Arrostiland 2026”, che si svolgerà a Mosciano Sant'Angelo il prossimo 6 Aprile, la Regione Abruzzo ha disposto un significativo potenziamento del servizio ferroviario per far fronte al grande afflusso di visitatori previsto. Ad annunciarlo…

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In occasione della manifestazione “Arrostiland 2026”, che si svolgerà a Mosciano Sant’Angelo il prossimo 6 Aprile, la Regione Abruzzo ha disposto un significativo potenziamento del servizio ferroviario per far fronte al grande afflusso di visitatori previsto. Ad annunciarlo è l’Assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, che sottolinea come “l’obiettivo sia garantire un sistema di mobilità efficiente, sicuro e in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti che parteciperanno all’evento”.

Nel dettaglio, per la giornata del 6 aprile sono state autorizzate dodici corse straordinarie, in aggiunta al servizio ordinario. Il piano prevede inoltre la disponibilità di due treni di scorta pronti all’utilizzo nelle fasce orarie mattutine e serali, il supporto di autobus dedicati nelle ore di maggiore afflusso e il rafforzamento del personale di assistenza nelle principali stazioni interessate.

“Si tratta di un intervento importante che consentirà di aumentare la capacità di trasporto e di migliorare i livelli di sicurezza in occasione di un evento così partecipato – aggiunge D’Annuntiis – Una risposta concreta che va nella direzione di sostenere lo sviluppo turistico, valorizzare le tradizioni e promuovere le eccellenze culturali del nostro territorio.

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