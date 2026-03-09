Campobasso ospiterà la sesta edizione del ‘Molise Pride’, l’appuntamento è per il 25 luglio prossimo

Sarà il 25 luglio la data della sesta edizione del Molise Pride.

Per la quarta volta la manifestazione approda a Campobasso, dopo aver fatto tappa ad Isernia nel 2024 e a Termoli nel 2025. Il capoluogo di regione torna ad accogliere il corteo dopo aver ospitato, nel 2018, la prima storica edizione del Pride molisano.

Un appuntamento che negli anni è cresciuto in partecipazione e consapevolezza, diventando un momento fondamentale di visibilità, rivendicazione e celebrazione per la comunità LGBT+ e per tutte le persone che credono in una società più giusta, inclusiva e rispettosa dei diritti.

Nelle prossime settimane saranno resi noti il tema dell’edizione 2026 e il programma completo degli eventi.