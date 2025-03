Donna esce di strada in frazione Salce, soccorsa dai Vigili del fuoco del distaccamento di Agnone

Intervento di soccorso notturno fuor regione per gli uomini del distaccamento di Agnone dei Vigili del fuoco. Nella tarda serata di ieri una richiesta di soccorso è arrivata da parte di una donna che stava transitando lungo una strada comunale che collega le frazioni di Schiavi di Abruzzo.

Probabilmente a causa del fondo stradale scivoloso la sua autovettura ha perso aderenza, sbandando e finendo fuori strada. La donna non ha riportato traumi o ferite, ma per ricollocare il veicolo sulla sede stradale è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno raggiunto il posto dell’incidente, frazione Salce, in poco tempo, partiti appunto dal distaccamento di Agnone.

foto di repertorio