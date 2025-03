Coppia di ladri in trasferta dal Lazio: due giovani fermati e denunciati per furto aggravato

Nei giorni scorsi i poliziotti delle Volanti della Questura di Isernia hanno deferito in stato di libertà due giovani romani, un uomo ed una donna, resisi responsabili, in concorso, di furto aggravato. Le pattuglie, quotidianamente impegnate in attività di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, sono intervenute in Piazza della Repubblica dopo la segnalazione, pervenuta sul numero di emergenza 113, di persone in atteggiamento sospetto.

Ad un primo controllo sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento, sigarette elettroniche e cuffie poi accertati essere il provento di diversi furti perpetrati nei negozi della zona, materiale sottoposto a sequestro così come anche una grossa forbice celata in dosso dal ragazzo.

I due giovani, con molteplici precedenti di Polizia, anche per reati contro il patrimonio, sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato in concorso ed il ragazzo anche per porto di strumenti atti ad offendere. Nei confronti degli stessi la Divisione Anticrimine ha avviato l’iter amministrativo finalizzato all’emissione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nella Provincia di Isernia.