  • News

    • Donna rientrata da Cuba affetta da Chikungunya, secondo i medici non sussiste pericolo di contagio

    Pubblicato il

    Presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Vasto è stata ricoverata  una
    donna di 56 anni affetta da Chikungunya, virus tropicale trasmesso da una zanzara infetta che comincia a minacciare l’Europa.  La donna era rientrata da Cuba a fine gennaio e da alcuni giorni accusava febbre elevata, cefalea e intensi dolori articolari con limitazione dei movimenti. E’ iniziata subito la terapia di supporto e le condizioni cliniche della paziente sono stabili e non destano preoccupazioni. 

    Secondo i medici si tratta di un caso d’importazione e non sono indicate misure preventive perché non sussiste pericolo di contagio: la trasmissione non è da persona a persona ma attraverso la puntura di una zanzara infetta. Non sussistono, pertanto, rischi per la salute pubblica.
    La Chikungunya è una malattia caratterizzata dall’esordio improvviso di febbre, intensi dolori
    articolari e cefalea; viene trasmessa da zanzare del genere Aedes; in questo periodo a Cuba è in atto
    un’epidemia con circa 50.000 casi.

    I medici richiamano alla necessità, quando ci si reca in paesi endemici,  di mettere in atto
    tutte le misure indicate per proteggersi dalle punture di insetti che possono trasmettere infezioni
    potenzialmente gravi: utilizzare repellenti per insetti, indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni
    lunghi, frequentare ambienti protetti da zanzariere. Prima di  andare all’estero, dunque, è importante informarsi per viaggiare in sicurezza.

    Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.

    Lascia un commento

    Lascia un commento