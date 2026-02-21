Donna rientrata da Cuba affetta da Chikungunya, secondo i medici non sussiste pericolo di contagio

Presso l’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’ospedale di Vasto è stata ricoverata una

donna di 56 anni affetta da Chikungunya, virus tropicale trasmesso da una zanzara infetta che comincia a minacciare l’Europa. La donna era rientrata da Cuba a fine gennaio e da alcuni giorni accusava febbre elevata, cefalea e intensi dolori articolari con limitazione dei movimenti. E’ iniziata subito la terapia di supporto e le condizioni cliniche della paziente sono stabili e non destano preoccupazioni.

Secondo i medici si tratta di un caso d’importazione e non sono indicate misure preventive perché non sussiste pericolo di contagio: la trasmissione non è da persona a persona ma attraverso la puntura di una zanzara infetta. Non sussistono, pertanto, rischi per la salute pubblica.

La Chikungunya è una malattia caratterizzata dall’esordio improvviso di febbre, intensi dolori

articolari e cefalea; viene trasmessa da zanzare del genere Aedes; in questo periodo a Cuba è in atto

un’epidemia con circa 50.000 casi.

I medici richiamano alla necessità, quando ci si reca in paesi endemici, di mettere in atto

tutte le misure indicate per proteggersi dalle punture di insetti che possono trasmettere infezioni

potenzialmente gravi: utilizzare repellenti per insetti, indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni

lunghi, frequentare ambienti protetti da zanzariere. Prima di andare all’estero, dunque, è importante informarsi per viaggiare in sicurezza.