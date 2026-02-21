Stati generali dei Piccoli Comuni, Tomassone: «Strumenti concreti per migliorare la capacità amministrativa»

Il Comune di Pietracatella ha preso parte agli Stati Generali dei Piccoli Comuni tenutisi presso il Roma Convention Center “La Nuvola”. L’iniziativa, promossa dall’ANCI in occasione dell’evento conclusivo del progetto P.I.C.C.O.L.I., è stata un’importante occasione di confronto nazionale sulle sfide amministrative e sulle prospettive future dei Comuni di minore dimensione demografica.

La due giorni ha visto la presenza di numerosi sindaci, amministratori locali, funzionari e stakeholder provenienti da oltre 1.500 enti aderenti al progetto, impegnati in laboratori tematici su tematiche fondamentali quali la gestione del personale, le forme di cooperazione e le gestioni associate, il bilancio comunale e i bisogni delle comunità locali, con l’obiettivo di elaborare proposte concrete di rafforzamento istituzionale da presentare alle istituzioni centrali.

Il Sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, ha espresso grande soddisfazione per la partecipazione dell’amministrazione a questo significativo momento di confronto, sottolineando come «la presenza del nostro Comune agli Stati Generali rappresenta un’opportunità preziosa per far sentire la voce dei piccoli territori, condividere esperienze e individuare strumenti concreti per migliorare la capacità amministrativa e la qualità dei servizi per la nostra comunità».

Particolare rilevanza è stata data alla partecipazione dei responsabili dei servizi comunali, che hanno preso parte ai lavori in virtù dell’adesione del Comune di Pietracatella alla formazione e alle attività previste dal progetto P.I.C.C.O.L.I.. Questo coinvolgimento diretto ha permesso ai dirigenti comunali di confrontarsi con i colleghi di altri enti e di approfondire temi chiave per l’innovazione organizzativa e la gestione amministrativa del nostro Comune.

Il progetto P.I.C.C.O.L.I., promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da ANCI, rappresenta un modello di accompagnamento e formazione che ha supportato numerosi enti locali con strumenti specialistici, affiancamento operativo e percorsi di formazione strutturati, consolidando competenze su appalti, bilancio, personale e servizi digitali.

La partecipazione agli Stati Generali rafforza l’impegno del Comune di Pietracatella nel promuovere buone pratiche amministrative, favorire la crescita delle competenze interne e contribuire attivamente alla costruzione di politiche condivise per i piccoli Comuni italiani.