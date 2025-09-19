Donna scomparsa da una struttura di Agnone, rintracciata dai Vigili del fuoco

Dalla serata di ieri il personale del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Agnone è stato impegnato, su richiesta dell’Arma dei Carabinieri, nelle ricerche di una donna di 51 anni allontanatasi da una struttura del territorio comunale.

Su disposizione della Prefettura di Isernia è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, che ha visto il coinvolgimento delle forze dell’ordine e delle strutture operative del soccorso.

Le operazioni hanno portato al rintraccio, da parte della squadra dei Vigili del fuoco, di una persona in buone condizioni fisiche, verosimilmente coincidente con la donna segnalata. La stessa, individuata nella zona sud di Agnone lungo la sede stradale, aveva manifestato l’intenzione di raggiungere Isernia chiedendo informazioni per prendere un pullman.

I Vigili del Fuoco, avvicinandosi con cautela, hanno avviato il contatto con la persona che è stata successivamente affidata ai Carabinieri per il riconoscimento. L’Arma ha confermato trattarsi della donna di 51 anni oggetto di ricerca.