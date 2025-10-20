Doppio furto in abitazione, la Polizia identifica e denuncia il responsabile

Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo ritenuto autore di un doppio furto in abitazione, uno dei quali tentato.

L’intervento è scaturito da una segnalazione di un cittadino riguardante un soggetto che, in pieno giorno, si aggirava con fare sospetto nei pressi di un’abitazione singola, in una contrada di Campobasso.

I poliziotti, arrivati subito sul posto, hanno rinvenuto un’ascia nei pressi della villetta, presumibilmente utilizzata per infrangere il vetro di una delle finestre. Il responsabile del gesto, tuttavia, si era già allontanato prima di riuscire ad introdursi all’interno, probabilmente perché disturbato nel suo intento.

Grazie anche alla descrizione dell’uomo fornita nella segnalazione, gli agenti sono riusciti a risalire al principale sospettato e, dopo aver perlustrato i luoghi da lui solitamente frequentati, lo hanno rintracciato presso il domicilio della compagna.

A seguito degli approfondimenti svolti ed al sopralluogo della Polizia Scientifica, è stato inoltre appurato che, sempre nella medesima giornata, l’uomo si era reso autore anche di un altro furto all’interno di un appartamento situato in una diversa area cittadina, da cui avrebbe asportato alcuni oggetti preziosi dopo essersi introdotto all’interno forzando una porta finestra.

L’uomo, soggetto del posto e con vari pregiudizi di polizia, è stato dunque denunciato sia per il tentativo di furto che per il furto effettivamente consumato.

La posizione dell’indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per la definizione delle sue responsabilità.