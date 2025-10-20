Lotta al ciberbullismo, riconoscimento al Corem Molise: premio consegnato al presidente Cimino

Il presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino, unitamente ai colleghi di Lombardia e Valle d’Aosta, è stato insignito di un premio per l’attività svolta in favore dei minori e del ciberbullismo in particolare. Il riconoscimento è stato attribuito dal Corecom Calabria guidato da Fulvio Scarpino, nella giornata del 18 ottobre, data dove è stato presentato l’Osservatorio minori presso la sede del Consiglio regionale di Reggio Calabria, alla presenza di autorità civili, politici e religiose. Un momento importante per il Comitato molisano che si è speso dentro e fuori il territorio regionale su queste tematiche ed è altresì di sostegno alle iniziative degli altri Corecom.

“Insieme all’Usr, associazioni, Ordini professionali e dirigenti scolastici – commenta Vincenzo Cimino – stiamo spingendo in questa direzione, affrontando tematiche dell’odio in rete, bullismo, cyberbullismo, gioco d’azzardo, fake news e trappole nella rete, al fine di arginare gli adescamenti e le insidie della rete. Un lavoro di quadra in una terra non esente da tali problematiche, che possono rappresentare disagi anche per gli adulti e sfociare in reati, abusi, violenze e situazioni ancora più gravi. D’altro canto i numeri ci danno ragione: il fenomeno aumenta e di conseguenza dobbiamo fare di più per far venir fuori queste situazioni, nella e fuori la scuola e gruppi aggregativi”.