Doris Porrone consegue l’abilitazione come Consulente del Lavoro, congratulazioni

Doris Porrone, giovane poggese consegue l’abilitazione come Consulente del Lavoro. Un nuovo e significativo traguardo arricchisce il percorso professionale della dr.ssa Porrone, già laureata in giurisprudenza, entrando così a far parte di una delle professioni più importanti nel mondo del lavoro e delle imprese.

Questo importante traguardo porta con sé un pensiero speciale per il suo papà Renato, il quale siamo certi che anche se oggi non è qui, da qualche parte starà sicuramente guardando la sua bambina con gli occhi pieni di amore e di felicità, orgoglioso della donna e della professionista che è diventata. Le congratulazioni arrivano dal fidanzato Omar, la mamma Clementina, i familiari, amici e colleghi che l’hanno sostenuta lungo il cammino.