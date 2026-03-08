“Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima”, l’assessore Sciullo: «Non è gelosia, è violenza»

L’assessore comunale al sociale del Comune di Agnone, Enrica Sciullo, in occasione della giornata internazionale della donna, lancia un evento per «rompere il silenzio sulla violenza di genere». “Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima” è il titolo scelto per l’iniziativa di sensibilizzazione che si terrà presso palazzo San Francesco domani pomeriggio, dalle ore 16.

«Ogni giorno una donna subisce violenza. – spiega l’assessore Sciullo – Ogni giorno qualcuno minimizza. Ogni giorno il silenzio diventa complice e ogni tre giorni una donna viene uccisa. Non è gelosia, non è troppo amore, non è un raptus, è violenza. E la violenza non è un fatto privato, ma una responsabilità collettiva».

Per questi motivi, per fare informazione e sensibilizzazione su un tema da sempre emergenziale come, appunto la violenza di genere, l’assessore Sciullo invita a partecipare all’evento organizzato dal Comune di Agnone, che vedrà «testimonianze, confronto, memoria per chi non c’è più, per le troppe vittime che continuano a subire, ma soprattutto l’impegno per chi c’è ancora». E in chiusura l’assessore ricorda che è attivo il numero antiviolenza e antistalking 1522, gratuito e anonimo.