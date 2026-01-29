“Dritti al Punto”: alfabetizzazione digitale e uso consapevole delle tecnologie connesse al web

Sperimentare ed apprendere l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali per l’inclusione sociale e per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. Il Comune di Agnone invita giovani e famiglie a partecipare all’incontro in programma nell’ambito del progetto “Molidig – Molise Digitale”, iniziativa finanziata dal fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale nell’ambito dell’avviso “Dritti al Punto”, dedicata all’alfabetizzazione digitale e all’uso consapevole delle tecnologie connesse al web e all’intelligenza artificiale. L’evento, in programma lunedì 2 febbraio 2026, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Francesco ad Agnone, è rivolto specificamente a studenti dai 16 anni in su, studenti universitari, laureati e giovani NEET (Neither in Employment nor in Education or Training) fino all’età di 34 anni, insieme alle loro famiglie.

L’incontro rappresenta un’occasione unica di partecipazione attiva e sperimentazione diretta. I partecipanti avranno infatti l’opportunità di cimentarsi con “Aleagon®: il gioco della serendipità e del decision making”, uno strumento innovativo per la didattica e l’orientamento interattivo che è stato protagonista di workshop di diffusione della cultura e dell’innovazione premiati nel 2024 e nel 2025 dallo European Inventor Network dell’Ufficio Brevetti Europeo (EPO).

L’obiettivo principale dell’incontro è sensibilizzare i giovani e le famiglie del territorio sull’importanza di un utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, motivandoli alla partecipazione ai successivi percorsi formativi gratuiti. A partire dal mese di febbraio, infatti, prenderanno avvio incontri di formazione completamente gratuita che accompagneranno i ragazzi attraverso un percorso mirato alle esigenze della fascia giovanile. Durante i vari appuntamenti si affronteranno tematiche come l’alfabetizzazione digitale di base e l’utilizzo etico e consapevole delle tecnologie ICT, con particolare attenzione alla sicurezza informatica e all’uso dell’intelligenza artificiale. Ampio spazio sarà dedicato all’orientamento allo studio e al lavoro, fornendo ai giovani strumenti concreti per la ricerca attiva dell’impiego desiderato e per costruire il proprio futuro professionale in un contesto sempre più digitalizzato.

L’amministrazione comunale ritiene strategico investire nella formazione digitale delle nuove generazioni, riconoscendo nelle competenze digitali un elemento fondamentale per l’inclusione sociale e l’inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto “Molidig – Molise Digitale” si configura pertanto come un’opportunità preziosa per i giovani del territorio e per le loro famiglie, che potranno acquisire strumenti e conoscenze indispensabili per navigare con consapevolezza e sicurezza nel mondo digitale.