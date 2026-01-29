Furto in abitazione a Celenza sul Trigno, in azione una banda di cinque ladri: indagano i Carabinieri

Un furto in abitazione è stato messo a segno, nella serata di ieri, intorno alle ore 18, nell’abitato di Celenza sul Trigno. Pare che ad agire sia stata una vera e propria banda di ladri composta da cinque elementi. Alcuni di questi si sono introdotti in un’abitazione, rovistando ovunque, mentre altri hanno atteso in auto con il motore acceso e pronti alla fuga. Il colpo messo a segno è a danno di una persona del posto che già negli scorsi anni aveva subito un furto in abitazione.

Da quanto appreso i ladri hanno rubato solo in quella abitazione, perché subito dopo sono stati avvistati e segnalati alle forze dell’ordine. Sono scattatati controlli su tutto il territorio, non solo di Celenza, ma anche nei centri limitrofi, che però hanno dato esito negativo. Il bottino è ancora da quantificare nella sua interezza. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale stazione, dipendenti dalla compagnia di Vasto.