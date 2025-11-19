Droga per uso personale, segnalati sette soggetti come assuntori di sostanze stupefacenti

La Compagnia Carabinieri di Bojano, seguendo le direttive del Comando Provinciale dei Carabinieri di Campobasso e della Prefettura del capoluogo, ha avviato un incisivo piano di prevenzione e controllo del territorio volto a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, le truffe ai danni degli anziani, i furti in abitazione e le violazioni al Codice della Strada.

Nel corso delle recenti attività, sono state segnalate alla Prefettura di Campobasso sette persone, trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, destinate all’uso personale. Un segnale importante dell’attenzione costante delle forze dell’ordine nel preservare la salute e la sicurezza dei cittadini, soprattutto dei più giovani.

Nel corso di mirati posti di controllo stradali, istituiti lungo le principali arterie, i Carabinieri hanno proceduto al controllo di 170 persone e 120 veicoli, monitorando 12 soggetti sottoposti a misure restrittive degli arresti domiciliari. Durante le operazioni sono state elevate contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di 1.285 euro, ritirate tre patenti di guida e decurtati complessivamente 24 punti.



Con l’approssimarsi delle festività natalizie, periodo in cui è previsto un fisiologico aumento della circolazione di persone, i Carabinieri hanno intensificato ulteriormente i controlli su tutto il territorio. In particolare, sono state incrementate le verifiche:

nelle aree dei parcheggi antistanti supermercati ed esercizi commerciali, per prevenire furti con destrezza ai danni dei clienti; per contrastare il furto di veicoli o i furti a bordo degli stessi; nelle zone dove sono presenti edifici di culto, al fine di consentire ai fedeli di praticare liberamente il culto in un clima di totale libertà e sicurezza.

Le istituzioni rinnovano il proprio appello alla cittadinanza affinché continui a collaborare con le forze dell’ordine, segnalando comportamenti sospetti o situazioni di possibile pericolo. Solo attraverso una sinergia tra cittadini e istituzioni è possibile costruire un territorio più sicuro, dove ognuno possa vivere con serenità.

La Compagnia Carabinieri di Bojano rinnova il proprio impegno a operare senza sosta, con professionalità, vicinanza e profondo senso di responsabilità, per tutelare soprattutto chi è più esposto ai rischi e per garantire a tutti i cittadini una presenza costante e concreta dello Stato. Un territorio protetto è un territorio che cresce, vive e guarda al futuro con fiducia: la sicurezza non è solo un obiettivo, ma un diritto fondamentale, da difendere e assicurare ogni giorno, insieme.