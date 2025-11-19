  • In evidenza

    • Auto fuori strada, donna estratta dall’abitacolo dai Vigili del fuoco di Agnone

    Un’auto è finita fuori strada nel primo pomeriggio lungo la provinciale che collega Agnone a Poggio Sannita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Agnone, che hanno estratto una donna dall’abitacolo e l’hanno affidata alle cure del 118 dell’ospedale “Caracciolo”.

    La conducente, una cinquantenne, è stata successivamente trasferita al “Veneziale” di Isernia per accertamenti. L’auto, una Fiat A16, è stata recuperata dai vigili del distaccamento altomolisano.

    Presenti anche i Carabinieri di Agnone, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

