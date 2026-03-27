Eco product design: 110 e lode e menzione alla carriera per il dottor Nicola Carosella

Laurea magistrale in Design per l’innovazione “Eco product design” per Carosella Nicola, brillante studente di contrada penna di Trivento. Il neo dottore ha discusso la tesi di laurea dal titolo “Mnemosis : il suono come archivio sensibile” presso l’Università degli studi “Luigi V. Vitelli” di Aversa. Per il dottor Carosella la commissione esaminatrice non ha avuto dubbi: 110 e lode e menzione alla carriera. Congratulazioni a tutta la famiglia.

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