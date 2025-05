Educazione stradale e sicurezza, le lezioni dell’Automobile Club Chieti

La sicurezza stradale inizia anche con una corretta educazione all’utilizzo della strada fin dalla più giovane età. E’ stato questo l’obiettivo che ha spinto l’Automobile Club Chieti e il suo Direttore Roberto D’Antuono, a concludere le proprie lezioni in aula, tenute presso alcune classi della Scuola Secondaria di 1° grado “Umberto I” di Lanciano, con l’allestimento, nella mattinata di ieri, di un apposito circuito didattico nel Parco “Villa delle Rose” della città, in cui gli alunni, circa settanta delle prime classi dell’istituto, hanno potuto affrontare, in sella alle loro biciclette, le quali rappresentano poi l’unico mezzo di trasporto che i ragazzi di quell’età possono guidare in piena autonomia, alcune situazioni critiche urbane reali, riprodotte con i mini segnali verticali e orizzontali, imparando a rispettare le regole ed adottando comportamenti corretti e sicuri.

«Voglio sottolineare l’importanza di questa nostra iniziativa» è stato il commento finale del Presidente dell’Automobile Club Provinciale, avv. Mario Aloè. «Educare i ragazzi, fin dalle più tenere età, a rispettare le regole basilari di convivenza civile anche con attività pratiche e giochi, aiuta sicuramente a formare nuovi cittadini del domani più consapevoli e responsabili. E’ un altro esempio di come, unendo le forze, si possa creare una vera comunità educante: istituzioni e scuole di ogni ordine e grado che lavorano insieme per il bene dei più giovani!».

Un ringraziamento speciale viene tributato dall’Automobile Club Chieti a tutti coloro che hanno contribuito a questa causa, in particolare alla prof.ssa Flavia Iezzi che ha fatto di tutto per coinvolgere nel nostro progetto gli altri insegnanti dell’istituto scolastico e a Francesco Montebello, titolare dell’omonima autoscuola affiliata ad ACI-Ready2Go, per il grande supporto che ci ha fornito nell’allestimento.

Cos’altro dire?

«Grazie ragazzi. E’ stato veramente importante avervi, una volta tanto, come protagonisti!».