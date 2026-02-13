Effetto Olimpiadi: cresce fino al +250 per cento la ricerca di escort  

In concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, cresce in modo significativo il traffico online verso piattaforme di recensioni e ricerca di escort anche nell’area di Belluno e Cortina, uno dei territori centrali per lo svolgimento delle competizioni.

L’analisi dei dati divulgati da Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più importante d’Europa, riferiti specificamente alla provincia bellunese che coinvolge anche Cortina, mostra incrementi percentuali rilevanti nella settimana dell’inaugurazione rispetto alla settimana precedente, con picchi particolarmente marcati nei giorni immediatamente a ridosso dell’evento.

Secondo i dati elaborati, l’andamento giornaliero evidenzia una crescita costante nei primi giorni della settimana rispetto agli stessi giorni della settimana prima, con un +69% di lunedi 2 febbraio, un picco del +143% di mercoledì 4 febbraio probabilmente legato agli arrivi scaglionati di pubblico e staff tecnico nella zona dolomitica. Il trend marcatamente positivo cresce fino a +91% di giovedi e +86% di venerdi 6 febbraio.

Il dato più significativo si registra lunedì 9 febbraio 2026, con un incremento del +250% rispetto alla settimana precedente, segnale di un forte aumento dell’interesse online in concomitanza con l’avvio delle competizioni e l’arrivo massiccio di visitatori, delegazioni e operatori media nelle località olimpiche.

Interessante anche il dato del fine settimana immediatamente precedente l’inizio ufficiale dei Giochi con sabato 7 febbraio a -11% e domenica 8 febbraio a -50%. Il calo potrebbe essere interpretato come una fase di attesao di spostamento fisico verso le località olimpiche, con una temporanea riduzione dell’attività online prima dell’impennata registrata il lunedì successivo.