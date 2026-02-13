Controlli sicurezza nei pubblici esercizi: la Prefetto ordina repressione, ma anche prevenzione

Presso la Prefettura di Chieti, si è svolta la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dalla Prefetto D’Agostino, con la partecipazione del Questore, Marseglia, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, Col. Di Caro e Col. Otranto, della Consigliera Provinciale Di Pasquale e del Sindaco di Chieti, Ferrara.

Nel corso dell’incontro è stata, tra l’altro, approfondita la Direttiva emanata dal Ministro dell’Interno relativa ai Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento di pubblico spettacolo, per l’esame della quale hanno partecipato al consesso, in quanto direttamente coinvolti nell’attività di controllo, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, Lampis, il Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Chieti-Pescara, Camplese ed i rappresentanti dei Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL02 Lanciano-Vasto-Chieti, Liberati e Garzarella.

Sono state, altresì, convocate le Associazioni di Categoria Confcommercio e Confesercenti, per la quali hanno partecipato, rispettivamente, il Presidente Tiberio ed il delegato La Penna.

Il Prefetto D’Agostino ha illustrato il contenuto dell’atto di indirizzo ministeriale, sottolineando come all’implementazione dei controlli debba accompagnarsi, necessariamente, un’attività di sensibilizzazione dei pubblici esercenti, da condurre per il tramite delle Associazioni di Categoria, finalizzata a promuovere la formazione in materia de qua dei titolari delle attività commerciali ed a rafforzare la cultura della sicurezza sia per i lavoratori che per gli utenti.

Accanto, dunque, all’attività di controllo preordinata all’ottenimento delle autorizzazioni per le nuove attività e finalizzata alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, si procederà, con azione sinergica delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, della Asl, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e delle Polizie Locali, ad ulteriori controlli “dinamici”, volti alla verifica della modalità di esercizio delle attività già autorizzate.

Ferma restando l’indubbia necessità di sanzionare le irregolarità riscontrate all’atto delle verifiche, il Comitato ha condiviso con le Associazioni di Categoria la necessità che il nuovo impulso dato ai controlli si caratterizzi soprattutto in chiave preventiva, anche in un’ottica dissuasiva per i titolari di pubblici esercizi che intendano lucrare sul risparmio dei necessari adempimenti prescritti dalle normative di settore, recando, dunque, danno non solo agli avventori, ma anche agli imprenditori che, con condotte virtuose, investono sulla sicurezza dei propri locali.

Alle Associazioni di Categoria, che hanno recepito con favore le indicazioni del Consesso, è stato, dunque, richiesto di farsi parte diligente nella promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza tra i propri associati, anche garantendo loro idonea consulenza e supporto nell’adempimento delle prescrizioni normative.