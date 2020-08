Emergenza Covid a Castiglione, il sindaco: «Tampone negativo per la donna e suoi contatti stretti»

«Comunico che ho ricevuto notizia della non positività al Covid 19, a seguito di tampone effettuato nella giornata di ieri sia della paziente, nonché delle altre persone poste in isolamento domiciliare. Le persone interessate comunque saranno tenute sotto osservazione dalla struttura Asl competente nei prossimi giorni, come previsto dai protocolli sanitari.

Pertanto la comunicazione per le vie brevi costituisce una buona notizia che ci tranquillizza per i giorni a venire».

A darne notizia il sindaco di Castiglione Messer Marino, Felice Magnacca. Nei giorni scorsi era circolata la voce della positività di una donna rientrata in paese dalla Francia. La stessa aveva annunciato di essere risultata positiva al test per il Covid19. Pare ora che gli ulteriori accertamenti diagnostici abbiano dato esito negativo. E il sindaco ne dà notizia pubblicamente, aggiungendo: «In ogni caso raccomando ancora una volta la necessità di rispettare le note misure di distanziamento sociale e l’ utilizzo obbligatorio delle mascherine nei locali pubblici e nelle aree ristrette in cui non è possibile il rispetto rigoroso della distanza tra le persone».